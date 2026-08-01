Mastantuono esce allo scoperto, CorSport: “Vado in Italia”

vedi letture

La Fiorentina continua a monitorare con interesse la situazione di Franco Mastantuono, giovane attaccante del Real Madrid. Il talento argentino, classe 2007, non è stato inserito tra i convocati per l'amichevole odierna contro i viola e sta valutando con attenzione quale sarà il suo prossimo passo. La novità importante è che secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, il ragazzo avrebbe già comunicato a José Mourinho la propria volontà di trasferirsi in Serie A, dichiarando: «Vado in Italia».

Una scelta che esclude le altre destinazioni estere e che potrebbe rappresentare un indizio importante in vista di un possibile approdo a Firenze nella prossima stagione.