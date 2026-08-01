La Fiorentina attende una risposta da Mastantuono: i viola hanno un vantaggio

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Il Real Madrid è orientato a cedere in prestito Franco Mastantuono per consentirgli di accumulare esperienza prima del ritorno in Spagna. Sul talento argentino classe 2007 si sono mossi diversi club europei, tra cui Milan e Roma, ma anche la Fiorentina segue la situazione con attenzione ed è in attesa di una risposta del giocatore, che potrebbe arrivare entro il fine settimana. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club viola non ha intenzione di forzare i tempi.

Restano poi da definire diversi dettagli, ma il primo passo è ottenere il sì di Mastantuono. La giornata di oggi in Austria potrebbe favorire un nuovo contatto, complice la presenza del d.s. Fabio Paratici, che vanta ottimi rapporti con il Real Madrid, anche se non sono previsti incontri ufficiali tra i due club. Il giocatore preferirebbe una squadra impegnata nelle coppe europee, ma la Fiorentina può garantirgli un ruolo da titolare, un aspetto che piace anche ai Blancos, convinti che possa crescere con continuità pur mantenendo il controllo del suo cartellino.