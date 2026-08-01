Fabregas è pronto a chiedere al Como di fare un'offerta ufficiale per Kean
Il futuro di Moise Kean continua a essere al centro delle attenzioni in casa Fiorentina, anche perché l'attaccante classe 2000 è finito nel mirino del Como, oltre che di altri club. Il club viola valuta con interesse la possibilità di alleggerire il monte ingaggi, considerando lo stipendio dell'attaccante, pari a 4,5 milioni di euro netti a stagione, e allo stesso tempo potrebbe ricavare un'importante somma da una sua eventuale cessione. La richiesta resta fissata a 40 milioni di euro.
Tra i principali estimatori di Kean c'è Cesc Fabregas, che potrebbe spingere il Como a presentare un'offerta ufficiale nei prossimi giorni. Nel caso in cui l'attaccante dovesse lasciare Firenze, la Fiorentina avrebbe già individuato in Mateo Pellegrino del Parma il profilo ritenuto più adatto per raccoglierne l'eredità.
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