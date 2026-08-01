Non solo Fiorentina, su Mastantuono anche Milan e Napoli: ecco la strategia di Paratici

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La Fiorentina, non è l'unico club interessato a Franco Mastantuono. Sul giovane argentino si sono mossi anche Milan e Napoli, motivo per cui sarà la volontà del calciatore a fare la differenza. Il classe 2007 vorrebbe disputare una competizione europea nella prossima stagione, ma potrebbe anche lasciarsi convincere dal progetto tecnico illustrato da Fabio Paratici e dalla prospettiva di crescita proposta dalla società viola. La dirigenza, dal canto suo, non ha intenzione di forzare i tempi, consapevole che il ragazzo è chiamato a prendere una decisione fondamentale per il proprio futuro. I contatti tra le parti, comunque, proseguono con continuità.

Nel frattempo, sottolinea il Corriere dello Sport, il Real Madrid ha dato un chiaro segnale escludendo Mastantuono dall'amichevole odierna. Anche il River Plate è stato informato di non rappresentare una destinazione percorribile, mentre l'ipotesi Fiorentina resta più che concreta. I blancos sarebbero disponibili a discutere con il club viola un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, mantenendo però un diritto di recompra sul giocatore. La decisione finale spetta ora esclusivamente a Mastantuono, chiamato a indicare la sua destinazione preferita. Paratici e Goretti restano fiduciosi, pur essendo perfettamente consapevoli delle difficoltà che comporta un'operazione di questo livello per il talento argentino.