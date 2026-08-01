Gudmundsson resta in uscita: sirene di mercato dalla Premier e dalla Ligue 1

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Parallelamente alle entrate sulle ali offensive a cui la Fiorentina sta lavorando, il club viola dovrà alleggerire anche il reparto degli esterni, sia per esigenze di organico sia per motivi legati al sistema di gioco di Fabio Grosso. Tra i giocatori che al momento non sembrano rientrare pienamente nei piani del tecnico figurano Albert Gudmundsson e Riccardo Sottil. Per quest'ultimo, finora, non sono arrivate proposte concrete né manifestazioni d'interesse da parte di altri club.

Diversa la situazione dell'islandese, seguito nelle scorse settimane dall'Atalanta prima del passo indietro dei nerazzurri, imitati successivamente anche dalla Juventus. Le prospettive più concrete per Gudmundsson sembrano quindi arrivare dall'estero, con la Premier League sullo sfondo grazie agli interessamenti di Bournemouth e Aston Villa, senza dimenticare la Ligue 1, dove il Marsiglia continua a seguirlo con attenzione. Lo riporta il Corriere dello Sport.