FirenzeViola Trentadue anni fa Batigol eguagliava il record di Pascutti: 12 reti in 10 gare

Batistuta ha lasciato tracce indelebili nel nostro campionato e si è tolto la soddisfazione anche di stabilire qualche record

Trentadue anni sono passati da quel giorno in cui Batigol scrisse una bellissima pagina della sua storia e anche di quella del campionato italiano. Con una doppietta contro il Napoli, il Re Leone eguagliava il record che Ezio Pascutti aveva stabilito con la maglia del Bologna nella stagione '62-63 segnando 12 gol nelle prime dieci giornate.

La doppietta di Bati al San Paolo



La Fiorentina allenata da Claudio Ranieri era partita bene in quel campionato '94-95 che era il primo dopo la risalita in serie A. Alla decima giornata i viola affrontavano il Napoli al San Paolo. Partita ricca di gol con i viola prima avanti grazie ad un'autorete di Cruz poi momentaneamente superati dalla doppietta del Condor Agostini. Quindi ecco un'altra autorete, stavolta di Cannavaro propiziata da una girata di Bati. Il vantaggio della Fiorentina - tre a due - fu firmato da Cois. Sul finire si scatenò Batistuta che con tutta la sua rabbia difese il pallone al limite, spalle alla porta si girò e con un tiro rasoterra superò Taglialatela. Il gol del definitivo 5-2 fu messo a segno da Batistuta su calcio di rigore e fu la rete con cui appunto eguagliò il record di Pascutti. Ma questo primato sarebbe stato poi superato dall'argentino nella partita successiva contro la Samp al Franchi, con un calcio di rigore con cui battè Zenga.