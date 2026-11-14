Viola in Nazionale: 90' per Dragusin, Njie in panchina alla prima tra i grandi

Tra i giocatori della Fiorentina impegnati stasera con le rispettive Nazionali c'erano il difensore Dragusin e l'esterno Njie. Per entrmabi una serata positivaper la loro selezione con Romania e Svezia che hanno vinto, ma se Dragusin l'ha vissuta da protagonista per 90', il giovane viola l'ha vista dalla panchina. Ecco come sono andate le gare.

Svezia-Bosnia 3-2: Njie in panchina

La Svezia contro la Bosnia vince 3-2, blindando il primo posto del girone e la vittoria già nel primo tempo quando è andata negli spogliatoi sul 3-0 oltre ad un gol annullato ma nella ripresa ha rischiato la rimonta. Ad aprire le marcature Svensson che al 5' mette la partita in discesa. All'11 e al secondo minuto di recupero Gyokeres dal dischetto porta i danesi sul 3-0, nel mezzo ai due gol anche la rete annullata al 23' ad Isak per fuorigioco. La Bosnia, senza l'ex viola Dzeko che ha dato l'addio ad ottobre, rientra con piglio diverso e dopo tre minuti accorcia con Gigovic mentre al 62' arriva il raddoppio di Kolasinac. La gara resta aperta fino al 90' ma non cambia più e la Svezia esulta, dall'alto dei 13 punti

Romania-Polonia 2-1: 90' per Dragusin

Anche la Romania ha rischiato la rimonta ma alla fine ha conquistato i tre punti, con il difensore viola che nei 90 minuti giocati è finito già nel primo tempo nelle note dell'arbitro per un cartellino giallo (non era comunque diffidato). Dopo lo 0-0 dei primi 45', la Romania, dopo un gol annullato a Coman per fallo di mano, va sul doppio vantaggio con i gol di Cicaldau al 65' e Man al 72'. Nel finale, dopo il gol di Regula all'82' deve stringere i denti ma il risultato resta fissato sul 2-1. La vittoria porta iprimi tre punti ma non evita appunto la retrocessione alla League c.