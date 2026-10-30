Alla fine ecco Njie: tanti 7 (soprattutto per il gol) per l'esterno svedese. Ecco i voti dei quotidiani

E' arrivato con un colpo di testa a inizio ripresa, il primo gol in viola di Alieu Njie: fino ad allora fumoso e arraffone, l'esterno svedese classe 2005 si è sbloccato sfruttando un cross di Jimenez e trovando il momentaneo 1-1 nella sfida contro l'Atalanta, gara poi terminata 2-2. In tutto 70' in campo per l'ex Torino, al netto del gol uno dei più vivaci in campo in casa Fiorentina: "Strappa con assiduità e ci mette la testa sul cross di Jimenez dopo aver iniziato l’azione: primo gol in A con la Viola" scrive la Gazzetta dello Sport, che giudica la sua prova da 7. Ecco le pagelle

Alieu Njie, i voti di Fiorentina-Atalanta 2-2

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 6

FirenzeViola.it: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5