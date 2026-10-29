Fiorentina decisiva per Sarri? Secondo Repubblica sul tecnico toscano c'è l'ombra di Tudor

Fiorentina decisiva per Sarri? Secondo Repubblica sul tecnico toscano c'è l'ombra di TudorFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Un giovedì sera ad alta tensione. Fiorentina-Atalanta, ore 20.45 al Franchi, vale molto. Per la Fiorentina, un anno dopo ancora con 4 punti in classifica dopo 8 giornate, ancora nei bassifondi e senza vittorie in casa in serie A da quasi 200 giorni.

Per Vanoli, chiamato a invertire un trend di tre sconfitte di fila con un successo che porti il sereno attorno al suo progetto, dopo alcune scelte discutibili e cambi che hanno condizionato le ultime uscite. Ma anche per Sarri e l’Atalanta, indietro rispetto alle attese iniziali, con una piazza, quella di solito tranquilla di Bergamo, in fermento e con l’ombra di Tudor pronta a subentrare in caso di altre sconfitte. Lo riporta questa mattina la Repubblica.