Fiorentina decisiva per Sarri? Secondo Repubblica sul tecnico toscano c'è l'ombra di Tudor
FirenzeViola.it
Un giovedì sera ad alta tensione. Fiorentina-Atalanta, ore 20.45 al Franchi, vale molto. Per la Fiorentina, un anno dopo ancora con 4 punti in classifica dopo 8 giornate, ancora nei bassifondi e senza vittorie in casa in serie A da quasi 200 giorni.
Per Vanoli, chiamato a invertire un trend di tre sconfitte di fila con un successo che porti il sereno attorno al suo progetto, dopo alcune scelte discutibili e cambi che hanno condizionato le ultime uscite. Ma anche per Sarri e l’Atalanta, indietro rispetto alle attese iniziali, con una piazza, quella di solito tranquilla di Bergamo, in fermento e con l’ombra di Tudor pronta a subentrare in caso di altre sconfitte. Lo riporta questa mattina la Repubblica.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
2 Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni: Gnonto favorito su Njie, Viery con Dragusin. In mezzo i 3 di San Siro
3 Paratici sotto accusa. Il Corriere Fiorentino: "Commisso chieda spiegazioni a chi ha fatto il mercato"
Copertina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non è in bilico, ma ancora per quanto? Servono punti, non parole e "soddisfazioni" per 90 minuti su 98. Il lavoro di Paratici continua a non convincere: quello sull'allenatore è un doppio errore
Redazione FVSolito mistero, come si allenano al Viola Park? Vanoli non rischia, ma nessuno spiega gli errori. Giovedì c’è l’Atalanta: se i viola hanno talento lo dimostrino con gli attributi
Redazione FVButtato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com