Oulai protagonista, a Sassuolo pronto dal 1'. Corriere Fiorentino: "Atta mira la Juve"

Come evidenzia il Corriere Fiorentino, il centrocampo costruito in estate per rappresentare uno dei punti di forza della Fiorentina, con Arthur Atta, Christ Inao Oulai e Nicolò Fagioli, non è ancora riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale. Tra infortuni, difficoltà di adattamento ed equivoci tattici, il terzetto si è visto pochissimo e anche contro l'Atalanta Vanoli ha inizialmente confermato la mediana della scorsa stagione, con Ndour, Fagioli e Brescianini. Il rendimento negativo dell'ex Juventus, sostituito all'intervallo, ha però riaperto il dibattito: per lui appena un passaggio chiave, sette palloni persi e nessun duello vinto. Di segno opposto l'ingresso di Oulai, che in 45 minuti ha mostrato buone qualità, completando 18 passaggi su 20 e recuperando tre palloni, oltre a garantire un contributo importante in fase difensiva.

La prestazione dell'ivoriano rappresenta quindi una possibile candidatura per una maglia da titolare nella prossima sfida contro il Sassuolo, anche se resta da capire se potrà giocare insieme a Fagioli. Finora i due hanno condiviso il campo per appena 80 minuti. Per ritrovare il centrocampo immaginato in estate sarà però fondamentale anche il recupero di Atta, assente dalla partita contro il Napoli dello scorso 20 settembre. Il francese sta migliorando e Vanoli continua a predicare prudenza: "Lo voglio solo al 100%". L'obiettivo è riaverlo almeno tra i convocati per la partita contro la Juventus, con la speranza di poter finalmente contare sul reparto al completo.