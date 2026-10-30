Fiorentina-Atalanta: promossi i due arbitri, bene sia La Penna che il subentrato Marinelli

Promosse le due direzioni arbitrali di Fiorentina-Atalanta, gara terminata 2-2 e caratterizzata da una particolarità: il cambio di arbitro a fine primo tempo, causa infortunio. Nel giudizio pubblicato sul Corriere dello Sport, l'esperto Edmondo Pinna valuta con un 6,5 sia La Penna, costretto a lasciare il campo all'intervallo per un problema muscolare, sia Marinelli, subentrato nella ripresa.

Nel primo tempo La Penna mantiene un metro di giudizio piuttosto alto e non commette errori sugli episodi più discussi: regolare il gol di De Ketelaere, non c'è fallo di Gaetano su Fagioli nell'azione che porta alla rete e non è punibile con un calcio di rigore il tocco di mano di Scalvini sul tiro di Fagioli. Nella ripresa, con Marinelli in campo, l'episodio più delicato riguarda il possibile fallo di mano di Obric sul tiro di Gnonto: Pinna ritiene corretta la decisione di non concedere il penalty, vista la posizione naturale del braccio e la deviazione ravvicinata e inattesa di Pellegrino. Per il VAR Gariglio, infine, voto 6 e soltanto controlli di routine.