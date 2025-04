Rapuano, l'arbitro di Fiorentina-Empoli: cartellino facile ma bilancio positivo

Sarà Antonio Rapuano l'arbitro di Fiorentina-Empoli in programma oggi alle ore 15 all'Artemio Franchi. Come sottolinea La Nazione, il fischietto della sezione di Rimini non sta facendo una grandissima stagione e si è sempre distinto per avere il cartellino facile. Questa stagione conta già cinque precedenti con la Fiorentina e il bilancio per i viola è positivo a fronte delle tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.