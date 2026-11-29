Se Fagioli e Oulai giocheranno insieme, ecco chi li affiancherà
La Nazione sottolinea che la situazione di Inao Oulai è tornata alla normalità nella serata di venerdì. Il centrocampista ivoriano, che aveva ottenuto un permesso per alcune questioni familiari, è rientrato al Viola Park, dove ha svolto una seduta personalizzata. L'ex Trabzonspor è quindi nuovamente disponibile per la trasferta di Udine, con Vanoli orientato a riproporre il centrocampo a tre per garantire maggiore equilibrio alla squadra.
I dubbi da sciogliere in mediana
Con Ndour praticamente certo di una maglia da titolare, restano da sciogliere gli altri dubbi in mediana. Qualora il tecnico decidesse di schierare contemporaneamente Fagioli e Oulai, l'ivoriano si contenderebbe il posto da mezzala sinistra con Brescianini. In caso contrario, il ballottaggio riguarderebbe la regia, con Fagioli attualmente in vantaggio su Oulai. La formazione definitiva verrà decisa nella riunione tecnica di questa mattina.
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