RANIERI, Temo Chiesa. Beppe Iachini un soldato

Sul Corriere dello Sport è presente un'intervista al tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. L'allenatore ha parlato di una Viola che, considerati i valori di cui dispone, non si aspetta si sarebbe trovata così in difficoltà. Il giocatore che più teme nella squadra gigliata è Federico Chiesa che, a detta di Ranieri, può decidere sempre la partita. Qualche battuta anche su Beppe Iachini, con il quale ricorda il trascorso in viola nel 1993 in Serie B: "In campo lo ricordo come un soldato eccezionale, era il mio mediano". Infine, su Commisso, il tecnico blucerchiato ha dichiarato: "Ha saputo portare idee nuove e voglia di investimento. Spero possa fare bene".