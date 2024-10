RANIERI, Bati era unico: nemmeno Haaland accosterei a lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta tra le proprie colonne un'intervista fatta all'ex tecnico Claudio Ranieri. Questo un estratto: "L'adrenalina del calcio un po' mi manca e qualche telefonata l'ho ricevuta, anche dall'Italia. La tentazione di tornare subito c'è stata, lo ammetto, ma alla fine ho resistito. La mia idea resta la stessa di fine maggio: aspetto un'avventura che mi stuzzichi, qualcosa di simpatico, preferibilmente una nazionale europea. A livello di club penso di aver chiuso, ma poi sapete com'è strano il calcio: mai dire mai..."

Su Batistuta: "Mi viene in mente la sua leadership. Batigol era fantastico. Prima della semifinale della Coppa delle Coppe in casa del Barcellona, dissi alla squadra: in questi stadi è bello giocare, ma lo è di più segnare e silenziare 90mila spettatori. Cosa fece allora Batistuta? Prima segnò il magnifico gol dell'1-1, poi con il dito zittì il pubblico del Camp Nou. Se rivedo in Vlahovic qualcosa di Bati? Dusan è fortissimo, mi piace davvero tanto. Ma non mettiamo a paragoni attaccanti di epoche diverse. Batistuta è stato un nove unico: nemmeno Haaland accosterei a lui".