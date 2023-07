RANIERI, A breve l'ufficialità del suo rinnovo fino al 2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive il Corriere Fiorentino Fabiano Parisi si è tagliato le ferie pur di mettersi subito a disposizione di Italiano e ieri ha svolto lavoro in palestra. Già domani intanto è atteso l’arrivo dei nazionali (da Amrabat a Nico, passando per Milenkovic), che andranno a ingrandire la rosa di Italiano. Giovedì poi altra amichevole al Viola Park, stavolta contro il Parma (inizio ore 20), giorno in cui il Comitato per la sicurezza dovrà decidere se aprire le porte del centro sportivo viola. Tutto ok infine per Luca Ranieri: firmerà il rinnovo fino al 2026.