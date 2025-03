Ragionamenti in corso sul riscatto di Adli. Per Gudmundsson si potrebbe rinegoziare

vedi letture

Dopo aver messo sotto la lente d'ingrandimento la situazione degli altri sei elementi attualmente in prestito alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport si focalizza su Albert Gudmundsson e Yacine Adli, entrambi in prestito in viola ma con cifre e ragionamenti diversi nei confronti di entrambi. Si tratta infatti di due giocatori su cui la società sta facendo attente valutazioni in vista della decisione da prendere a fine stagione.

Partendo dal trequartista ex Genoa, se non ci sono dubbi dal punto di vista tecnico, va detto che la spesa sarebbe assai onerosa. La Fiorentina dovrebbe versare al Genoa 17 milioni di euro (dopo i 6 dell'anno scorso) e in mezzo c'è la nota vicenda giudiziaria: dipenderà dall'esito della sentenza ma anche dalla data, perché se venisse pronunciata prima del 15 giugno la Fiorentina saprebbe come muoversi (si è tutelata in tutto), altrimenti c'è un ottimo rapporto con il Genoa e i due club potrebbero rimettersi al tavolo e ricreare questa operazione. Mentre è ancora da decidere tutto quanto sul conto di Adli, che costerebbe altri 10.5 milioni da sommare al milione e mezzo già versato per il prestito oneroso in un'operazione complessiva da 12 milioni. Prezioso nelle verticalizzazioni ma si è fermato a lungo per un infortunio, e la cifra non è irrisoria.