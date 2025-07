Standing ovation per Pioli. Lui e il suo staff sono carichissimi

Il primo giorno di lavoro della Fiorentina al Viola Park si è aperto all’insegna dei sorrisi e si è chiuso con il bagno di folla. Il Corriere Fiorentino racconta la prima accoglienza per il nuovo allenatore Stefano Pioli, applaudito tantissimo nella festa di Bagno a Ripoli, dopo una lunga giornata tra visite mediche, test fisici e la prima sgambata pomeridiana, all’insegna, come detto, del sorriso e dell’entusiasmo per l’inizio di una nuova stagione.

Pioli e il suo staff sono carichi più che mai perché per il tecnico è stato davvero un ritorno a casa. Al suo ingresso in campo i tifosi si sono alzati in piedi per applaudirlo, e lui emozionato ha risposto di essere molto felice di essere tornato a Firenze. Oggi tutti completeranno il programma di test, poi nel pomeriggio (ore 18.30) il Viola Park aprirà di nuovo le porte ai tifosi per il primo allenamento sul campo. Solo allora si potrà capire qualche dettame tattico che, almeno inizialmente, non dovrebbe spostarsi dal 3-5-2. Pioli cercherà di guardare con occhi nuovi tutta la rosa, in attesa che il mercato faccia il suo corso.