Al Viola Park foto e autografi per... Bonucci: l'ex Juve sigla magliette della Fiorentina

Bonucci: l'ex Juve sigla magliette della Fiorentina

Leonardo Bonucci firma autografi al Viola Park. L'ex difensore della Juventus, presente al centro sportivo della Fiorentina oggi pomeriggio insieme a chi come lui sta seguendo il corso da allenatore a Coverciano, (aveva la maglia della federazione appunto) si è fermato al termine dell'allenamento della Fiorentina a firmare alcune magliette viola, lanciategli da alcuni tifosi. L'ex centrale della Nazionale si è anche trattenuto per una serie di foto con i bambini presenti, come mostrano le immagini in calce: