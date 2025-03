88 milioni di riscatti: Gudmundsson oneroso, Gosens e Fagioli ok. Il punto sui prestiti

Nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport propone oggi un interessante focus sugli otto giocatori in prestito nella squadra di Palladino, per i quali la società sta facendo attente riflessioni in vista degli eventuali riscatti da fare, per un esborso totale che costerebbe al club di Commisso circa 190 milioni di euro. I calciatori in questione sono Gosens, Cataldi, Adli, Fagioli, Folorunsho, Colpani, Gudmundsson e Zaniolo, tutti attualmente in prestito in viola con cifre e formule diverse.

Non sembrano esserci dubbi, da parte della dirigenza, sui riscatti di Fagioli e Gosens. Per l'ex Juve dipenderebbe dall'accesso in Euroра (Conference compresa), ma l'intenzione dei dirigenti è quella di accaparrarselo a prescindere dalla cifra fissata di 13.5 (più 2.5 di bonus eventuali). Per il tedesco invece l'acquisizione a titolo definitivo diventa obbligo al raggiungimento del 60% di presenze (da almeno 45') in base alle gare stagionali della Fiorentina. Il traguardo è vicino ma il numero definitivo sarà chiarito dal percorso in Conference con eventuali semifinali e finale. Ora sono certe 51 partite e possono diventare 54, però nella sostanza cambia poco, e serviranno comunque 31-32 presenze del tedesco che è già a 26. Anche Cataldi e Folorunsho godono di buone chance di permanenza, considerando che per il primo basta versare 4 milioni alla Lazio mentre per il secondo sono 8 milioni (più uno di bonus) da sborsare al Napoli, con l'obbligo di riscatto che scatterebbe a facili condizioni.

Su Gudmundsson invece, se non ci sono dubbi dal punto di vista tecnico, va detto che la spesa sarebbe assai onerosa. La Fiorentina dovrebbe versare al Genoa 17 milioni di euro (dopo i 6 dell'anno scorso) e in mezzo c'è la nota vicenda giudiziaria: dipenderà dall'esito della sentenza ma anche dalla data, perché se venisse pronunciata prima del 15 giugno la Fiorentina saprebbe come muoversi (si è tutelata in tutto), altrimenti c'è un ottimo rapporto con il Genoa e i due club potrebbero rimettersi al tavolo e ricreare questa operazione. Mentre è ancora da decidere tutto quanto sul conto di Adli, che costerebbe altri 10.5 milioni da sommare al milione e mezzo già versato per il prestito oneroso in un'operazione complessiva da 12 milioni. Prezioso nelle verticalizzazioni ma si è fermato a lungo per un infortunio, e la cifra non è irrisoria.

Più difficili invece, ad oggi, i riscatti di Zaniolo e Colpani. L'ex Roma è arrivato dal Galatasaray per 3.2 milioni con diritto di riscatto a 15.5 che diventa obbligo al 60% delle presenze, ma per lui non serve un minutaggio da almeno 45' (come Gosens) ma da 30' per trasformarlo in obbligo. Dal momento che è giunto a gennaio, il calcolo sarebbe un totale di 12 presenze e l'obiettivo non è vicino. Per Colpani invece serve un vero e proprio sprint finale per meritarsi la conferma, altrimenti Fiorentina e Monza potrebbero rinegoziare l'operazione per l'anno prossimo, perché dopo aver speso 4 milioni di euro l'estate scorsa non è facile che i viola ne tirino fuori altri 12 per il riscatto.

Tutto ciò, nel totale comporterebbe alla Fiorentina una spesa da 88 milioni circa (senza bonus), che porta il club a dover riflettere scrupolosamente,