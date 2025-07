Svolta storica per la seconda maglia della Fiorentina: il kit maschile sarà differente da quello femminile

Una scelta stilistica che è anche un messaggio: "Perché noi ragazze non possiamo avere una maglia tutta per noi?" Inizia da questa domanda, e da un ideale dialogo con la 'piccola' Alice Tortelli (simbolo della Fiorentina e della fiorentinità, al centro del Viola Carpet anche nella presentazione di ieri sera e interpretata da una giovane promessa del calcio fiorentino) il video che presenta la seconda maglia della Fiorentina Femminile. Un kit bianco ma con inserti e decorazioni che richiamano la Basilica di Santa Maria Novella. Stesso conceipt anche per il kit maschile, che però si differenzia per la scelta dei dettagli. Lo sottolinea anche la Fiorentina sul suo sito ufficiale, parità vuol dire anche differenziazione, non essere uguali in tutto:

"La collaborazione tra ACF Fiorentina e Kappa® prosegue con una scelta distintiva e significativa nel panorama del calcio italiano (e non solo): per la prima volta nella storia del brand degli Omini e del club, vengono rilasciate due divise away distinte, pensate rispettivamente per la squadra maschile e quella femminile. Non si tratta di una semplice differenza di fit: la maglia femminile ha un design esclusivo, originale, ideato appositamente per le calciatrici viola. È un atto concreto di riconoscimento e valorizzazione, e un passo avanti significativo nel percorso di emancipazione e rappresentazione femminile nello sport.

Le due maglie sono accomunate dall’ispirazione alla facciata della Basilica di Santa Maria Novella, simbolo architettonico e di identità fiorentina, ma presentano dettagli e interpretazioni diverse: la maglia maschile presenta i cerchi concentrici che si irradiano dal logo centrale; mentre la maglia

A rafforzare il messaggio è la campagna di lancio che celebra la maglia femminile come protagonista assoluta. Il video racconta una storia semplice e potente. Alice Tortelli, capitana della Fiorentina Femminile e fiorentina DOC, impersona il sogno di tante bambine appassionate di calcio: quella di avere una maglia tutta per loro.

Per questo per rappresentare il percorso verso il professionismo è stata scelta Nora Giugliano, giovane promessa del settore giovanile viola, e poi la sua versione adulta, Alice stessa. Un passaggio di testimone simbolico, che parla al passato, al presente e al futuro.

Il nuovo kit away 2025/26, maschile e femminile, sarà disponibile da oggi su Fiorentina Store e su kappa.com, oltre che in tutti gli store ufficiali Fiorentina e Robe di Kappa®".

Di seguito i dettagli della maglia maschile e femminile: