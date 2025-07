Questione Dodo: resta sul mercato ma senza offerte si dovrà risolvere

Come andrà a finire la questione Dodo? Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che l'esterno brasiliano resta sul mercato, la Fiorentina ha fissato il prezzo di 30 milioni che per adesso però non attira nessuno. Se non arriveranno acquirenti il braccio di ferro dovrà quantomeno diminuire, vista la lunga durata del contratto del terzino (in scadenza a giugno 2027).