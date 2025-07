La strana estate di Bove. Spera di poter tornare a giocare per la Fiorentina

Il Corriere dello Sport dedica un focus alla strana estate di Edoardo Bove, centrocampista rientrato alla Roma dal prestito alla Fiorentina e in attesa di buone notizie. Ha trascorso il weekend a San Felice Circeo, dilettandosi anche in una partita di beach volley con l'amico tennista Flavio Cobolli, ma ancora non ha ricevuto rassicurazioni sul futuro professionale. La Fiorentina non ha potuto riscattarlo, a causa dei dolorosi fatti di dicembre, mentre Gasperini non ha potuto convocarlo per il raduno della Roma, in assenza del certificato che ne attesti l’idoneità agonistica.

La situazione è delicata ma chiara. Negli ultimi mesi Bove è stato sottoposto a molti test cardiaci, che hanno escluso ogni patologia. In Italia gli atleti non possono svolgere attività agonistiche se “indossano” un apparecchio che regolarizza le frequenze cardiache e Bove sta studiando o con il suo staff ogni ipotesi, sperando che il protocollo sanitario del Coni ammetta delle deroghe alla luce di una sicurezza per la salute certificata. Edoardo da parte sua resta in contatto con la Fiorentina, che l’ha accolto come una famiglia lo scorso anno quando la vecchia dirigenza della Roma lo scaricò frettolosamente e inopinatamente. Gli piacerebbe riprendere il percorso proprio dove si era interrotto, sull’erba dello stadio Franchi