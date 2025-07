FirenzeViola Campagna abbonamenti, grandi risultati per la fase 1: già vendute 9200 tessere

vedi letture

Si chiusa in queste ore la prima fase della campagna abbonamenti, con le ore 12 di oggi che hanno scandito l'inizio della fase due - quella dedicata anche agli abbonati della stagione 2023/24 -. E i dati dell'iniziale fase di vendita hanno visto un ritmo più che soddisfacente per la Fiorentina, che ha rilasciato in quell'arco temporale già 9200 tessere: un numero importante se si considera che il tetto massimo per la sottoscrizione degli abbonamenti anche quest'anno è quota 12mila, dovuta ai lavori di restyling che costringono il Franchi a tenere anche per la prossima annata una capienza fortemente ridotta (circa 24mila posti).