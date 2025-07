Chi spera di essere confermato alla Fiorentina. L'unica eccezione è Sottil

L'edizione di Firenze di Repubblica parla dei calciatori che sperano di poter essere confermati dopo il ritiro al Viola Park. Da Niccolò Fortini, reduce dall'ottima stagione in Serie B con la Juve Stabia, fino a Riccardo Sottil.

Passando per Bianco, Sabiri, Barak ma anche Brekalo, Christensen e Nzola, per i quali una conferma è praticamente impossibile. L'unica eccezione è Sottil secondo il quotidiano: conosce bene Pioli visto che lo ha lanciato lui nel grande calcio, vorrà osservarlo da vicino prima di prendere una decisione definitiva sul calciatore classe '99 ceduto in prestito al Milan lo scorso gennaio ma non riscattato.