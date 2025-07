La Fiorentina non molla Bernabé ma il Parma e il giocatore fanno muro

vedi letture

Gli sforzi in entrata sul mercato della Fiorentina saranno concentrati soprattutto sul centrocampo, sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Il quotidiano scrive che il club viola non ha ancora mollato Adrian Bernabè del Parma, nonostante il muro della società gialloblu e anche del calciatore che vorrebbe restare in Emilia. Lo spagnolo costa 20 milioni, più o meno stesso prezzo di Asllani, cifre in questo troppo alte per la Fiorentina. Prima probabilmente la società dovrà lavorare alle uscite, per snellire un po' la rosa extralarge da 36 calciatori convocati per il ritiro al Viola Park.