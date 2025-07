Per Rubino e gli altri giovani lo stesso destino di Distefano: prestito in B

Che fine hanno fatto i giovani non convocati da Pioli per il ritiro al Viola Park? Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, per i vari Rubino, Caprini, Amatucci, Lucchesi e Favasuli il destino sarà lo stesso di Harder ma anche di Filippo Distefano, classe 2003 che tornerà in Serie B in prestito, stavolta alla Carrarese. Anche per gli altri ex Primavera si apriranno le porte del prestito nella serie cadetta, in attesa poi di tornare a Firenze e giocarsi le proprie chance per la prima squadra. Ancora non è tempo per loro.

