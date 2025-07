Il punto sul mercato della Fiorentina di Tuttosport: Nzola piace al Genoa

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sui movimenti di calciomercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Il quotidiano scrive che il Genoa è in cerca di un attaccante e proverà a chiudere per uno tra Tengstedt (Benfica) e M'Bala Nzola, tornato alla Fiorentina dopo l'annata in prestito al Lens.

In entrata c'è un duello in corso tra Cagliari e Fiorentina per Sebastiano Esposito, attaccante in uscita dall'Inter, intanto la Viola ha messo in uscita Beltran (piace al Sassuolo e al River Plate) ed è pronta a blindare Moise Kean (scade oggi a mezzanotte la clausola rescissoria da 52 milioni) col rinnovo fino al 2030 e relativo aumento dell’ingaggio - scrive il quotidiano - addirittura a 4,5 milioni a stagione.