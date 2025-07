Grosso apre all'addio di Laurienté: "Vorrebbe misurarsi a un livello più alto"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato anche di mercato e dello specifico di Laurientè, esterno in passato accostato anche alla Fiorentina: "Ho grande fiducia nella società. Confido molto nella voglia di Carnevali di fare bene: è lo stesso desiderio che ho io. Lauriente vorrebbe misurarsi a un livello più alto. Parlo tanto con Armand, cerco di mostrargli tutti gli scenari considerando le sue ambizioni ma anche quello che la società ha fatto per lui".

Su Berardi.

"Mi auguro che il suo piede continui a essere decisivo in A, ma a conquistarmi è stato il modo in cui si è rimesso in gioco: dopo un grave infortunio e la retrocessione, è rientrato con una determinazione e una ferocia impressionanti".