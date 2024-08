QUI VIOLA, La probabile per il Venezia. Dubbio Colpani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione parla delle possibili scelte di Raffaele Palladino per il Venezia, partita in programma già domani al Franchi. Pongracic non ci sarà per squalifica, al suo posto Ranieri che rientrerà al fianco di Quarta e a questo punto di nuovo di Comuzzo. Tra i pali Terracciano viaggia spedito verso il rientro, così come Dodo e Biraghi sulle fasce e Amrabat a centrocampo. Pochi dubbi sull’impiego dal 1’ di Kean, mentre qualche incertezza in più riguarda la trequarti dove fin qui le due prove di Colpani non hanno convinto. Probabile, invece, la riproposizione di Sottil, in attesa del pieno recupero di Gudmundsson.