QUI DEA, Per Gasp c'è l'idea Caldara-Tameze dal 1'

Possibili novità di formazione in casa Atalanta in vista della sfida di oggi a Firenze. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini non esclude di utilizzare dal 1’ sia Caldara che Tameze, ma è più probabile la difesa-base e Freuler con Pasalic, con Castagne per Hateboer. Ieri visita di cortesia del sindaco di Milano, Beppe Sala: Antonio Percassi l’ha voluto a Zingonia per ringraziarlo per la disponibilità di San Siro in Champions e invitarlo alla gara con il Valencia.