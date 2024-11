QUI COMO, Contro i Viola senza due pedine fondamentali

FirenzeViola.it

La Fiorentina tornerà in campo tra esattamente sette giorni, affrontando in trasferta il Como. Quella contro la neopromossa si presenta come un match cruciale per alimentare il sogno di una Viola in lotta per i vertici della classifica. Dall’altra parte, però, ci sarà una squadra ferita, determinata a fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Ma in che condizioni arriverà la squadra di Fabregas a questo incontro? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infermeria del Como è tutt’altro che vuota. In particolare, il quotidiano sottolinea che contro i viola mancheranno due pedine fondamentali, entrambe uscite malconce durante il match contro il Torino nella nona giornata: Sergi Roberto e Perrone.

La loro assenza ha già pesato nelle ultime tre partite, in cui il Como ha ottenuto solo un pareggio e due sconfitte. Per il match contro la Fiorentina, Perrone è già certo di non essere disponibile, anche l’ex Barcellona potrebbe a sua volta saltare l’incontro, in vista di essere preservato per il delicatissimo scontro salvezza contro il Monza.