Verso Juventus-Fiorentina, dubbio Gud-Solomon per Vanoli: davanti torna Piccoli

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Scelta la data e l'orario del match, con Juventus-Fiorentina che si giocherà dunque domenica alle ore 12, ora Paolo Vanoli sta mettendo insieme gli ultimi pezzi del mosaico per arrivare alla formazione anti-Juventus. La cosa positiva per il tecnico viola è di poter contare sul gruppo praticamente al suo completo, eccezion fatta forse anche per stavolta di Moise Kean, che ieri ha continuato a svolgere il programma personalizzato e per quello la sfida alla sua ex squadra si allontana, anche se per la certezza dell’assenza del centravanti è meglio aspettare l’allenamento odierno. Dove invece sarà presente Gudmundsson dopo aver svolto a parte la seduta di giovedì: l’islandese non accusa un problema fisico tale da metterlo a rischio per la trasferta di Torino e così andrà di nuovo al ballottaggio con Solomon.

Questo ad ora, sottolinea il Corriere dello Sport, è l’unico dubbio dell’undici iniziale. Vanoli porterà infatti avanti le indicazioni di questi giorni per schierare Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens sulla linea difensiva, Fagioli con Parisi, Mandragora, Ndour e uno appunto tra Solomon e Gudmundsson a centrocampo, ma soprattutto confermando la scelta di far rientrare Piccoli dal primo minuto.