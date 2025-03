Quando c'è Gudmundsson si vede. La Nazione: "Con Kean è la terza miglior coppia della A"

Moise Kean ed Albert Gudmundsson insieme, la notte europea col Panathinaikos ha lasciato anche questa bella notizia. Come scrive La Nazione, era la coppia gol che la dirigenza della Fiorentina aveva progettato in estate ma che finora, per diversi motivi, non si era praticamente mai vista. A cominciare da un Gudmundsson ritrovato per forma e intensità. Albert finalmente c’è e quando c’è si vede. Il settimo gol della sua stagione (ne segna uno ogni 141 minuti in campo) è il sigillo di una prova importante anche a livello tattico. Perché l’ago della bilancia delle ambizioni gigliate non può che essere lui. Scaltro, mobile, lucido nel farsi trovare smarcato quando i difensori costruivano dal basso.

Quella linea di passaggio creata dall’islandese è di certo la più interessante per costruire la manovra offensiva. Uno scarico facile, un porto sicuro per chi conduce il pallone. Gol arrivato da una percussione a sinistra, assist monumentale per Kean da trequartista puro. Da 10 sulla maglia e nella testa. Bravo Dragowski a metterci il piede, ma quell’asse può diventare fondamentale nella volata finale della Fiorentina. Moise e Albert, 20 gol in due in Serie A. Terza coppia dopo Retegui-Lookman e Lautaro-Thuram. Con loro due là davanti niente è precluso, chiosa il quotidiano.