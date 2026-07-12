Il punto de La Nazione su Oulai: Fiorentina e Trabzonspor sono distanti

Il punto de La Nazione su Oulai: Fiorentina e Trabzonspor sono distantiFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:20Rassegna stampa
di Redazione FV

Tra i vari nomi nella lista di Paratici per la Fiorentina c'è anche quello di Christ Inao Oulai, centrocampista del Trabzonspor. Come scrive La Nazione, il club viola ha sottolineato a più riprese come non sia un obiettivo di mercato ma in Turchia si continua a scrivere e ripetere che il calciatore potrà arrivare se il club viola dovesse presentare con un'offerta adeguata alle pretese del Trabzonspor. Il primo prezzo fatto per il giocatore è stato di 40 milioni, una cifra monstre per chiunque: la Fiorentina può spingersi oltre i 20 milioni ma per adesso i club sono molto distanti. Il mercato, però, è ancora molto lungo conclude il quotidiano. 

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