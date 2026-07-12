Gosens a un passo dall'addio, si allenerà da solo al Viola Park

vedi letture

L'assenza di Robin Gosens dall'elenco dei convocati per l'inizio del ritiro estivo rappresenta un segnale ormai inequivocabile: il futuro del laterale tedesco sarà lontano dalla Fiorentina. Come sottolinea La Nazione, la notizia era nell'aria da settimane ma ha comunque colpito una parte della tifoseria viola, come dimostrano i numerosi messaggi di affetto e ringraziamento comparsi sui social nelle ultime ore.

L'ex Atalanta non è mai stato un giocatore come gli altri per il popolo gigliato. Fin dal suo arrivo ha saputo conquistare i tifosi grazie alla sua professionalità, al carattere e soprattutto alle prestazioni offerte in campo. La sua prima stagione in viola è stata particolarmente positiva, con gol, assist e una presenza costante sulla fascia sinistra, percorsa instancabilmente in entrambe le fasi di gioco. Negli ultimi mesi, tuttavia, le cose sono cambiate e le difficoltà vissute dalla squadra hanno inevitabilmente influito anche sul suo rendimento.

La decisione della Fiorentina sarebbe stata presa già all'inizio dell'estate e la mancata convocazione per il raduno ne è la conferma. Gosens si è comunque presentato al Viola Park per allenarsi individualmente in attesa di novità sul proprio futuro. Sullo sfondo resta viva l'ipotesi Schalke 04, club interessato al tedesco e pronto a riportarlo in Germania. Dopo due stagioni, il capitolo viola di Gosens sembra dunque destinato a chiudersi definitivamente.