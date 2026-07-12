Jimenez e i problemi extra campo. Paratici lo ha soffiato al Manchester City

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L'edizione di Firenze di Repubblica parla dell'affare Alex Jimenez e ricostruisce la carriera del calciatore arrivato dal Bournemouth. Cresciuto nel vivaio del Real Madrid, Jimenez nel Milan aveva trovato una buona continuità prima di essere messo da parte da Allegri anche a causa di una chat privata in cui definiva il tecnico "un allenatore di m...". Il passaggio al Bournemouth fu ottimo dal punto di vista dell'impatto con la Premier visto che nella sua prima stagione mette a segno 32 presenze segnando un gol contro il Liverpool. Anche qui, i fatti extra campo costringono il club inglese a metterlo fuori rosa dopo che si è scoperta una chat inappropriata con una ragazza minorenne.

Jimenez ha giocato in tutte le Nazionali giovanili spagnole e ieri è atterrato a Firenze intorno all’ora di pranzo prima di svolgere le visite mediche ed assaporare la propria nuova casa calcistica: il Viola Park. Sulle tracce dell’esterno c’era anche il Manchester City ma a Firenze Jimenez potrà ritagliarsi un ruolo da attore protagonista ed oggi verrà regolarmente convocato per il ritiro. Per il riscatto c’è tempo e non ci sono vincoli: i viola decideranno se investire la cifra, appunto intorno ai 20 milioni, pattuita con il Bournemouth.