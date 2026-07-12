Koleosho spinge per la Fiorentina: l'esterno ha comunicato la sua volontà

vedi letture

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e registra un importante passo avanti nella corsa a Luca Koleosho. L'esterno offensivo, infatti, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport avrebbe comunicato la propria volontà di trasferirsi in maglia viola, dando un segnale forte sia al Burnley, proprietario del cartellino, sia al Paris FC, club nel quale ha militato in prestito nell'ultima stagione.

La società francese ha provato a trattenere il giocatore presentando una proposta per acquistarlo a titolo definitivo. Koleosho, però, avrebbe espresso la sua preferenza per la Fiorentina, affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di misurarsi nuovamente in un campionato di alto livello come la Serie A. Una presa di posizione che potrebbe risultare decisiva nelle prossime ore per la buona riuscita dell'operazione.

Adesso resta da trovare l'intesa definitiva con il Burnley, che detiene il cartellino dell'esterno classe 2004. Da parte del club inglese filtra comunque ottimismo e l'offerta presentata dalla Fiorentina sembra destinata a soddisfare le richieste della società britannica. Per questo motivo cresce la fiducia attorno a un affare che potrebbe entrare presto nella fase conclusiva.