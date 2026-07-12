La posizione della Fiorentina sullo scandalo Jimenez: non gli interessa

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Alex Jimenez è un giocatore della Fiorentina e porta con sè una storia extra campo che al Bournemouth lo ha visto essere messo fuori rosa.

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola spiega che la stessa Fiorentina è ovviamente a conoscenza dell’episodio controverso che ha visto protagonista il calciatore lo scorso maggio con messaggi telefonici di contenuto non appropriato scambiati con una ragazza di 15 anni, e che era costata l’esclusione dalla rosa del Bournemouth con tanto di apertura d’indagine, gli dà il peso che deve avere, ma lo lascia alla sfera che appartiene ai legali del terzino iberico e al club inglese. Ciò che interessa a Viola Park è di aver consegnato a Grosso un quarto rinforzo del gruppo in costruzione, in appena dodici giorni di mercato ufficiale, per l’inizio domani del ritiro: di una Fiorentina nuova e intenzionata a fare le cose in grande.