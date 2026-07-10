Oulai tra spifferi dell'entourage sull'accordo e smentite in casa Fiorentina
Il mercato della Fiorentina sembra accendersi e infiammare soprattutto la piazza vogliosa di calcio. In serata media turchi hanno parlato delle offerte ricevute dal Trazbornspor per Christ Inao Oulaï centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor e della nazionale ivoriana.
I media turchi parlano di offerte di Brighton ed altre squadre non ritenute congrue dal club turco e di un'offerta più concreta della Fiorentina per 30 milioni più bonus e un 30% sulla futura rivendita. Dall'entourage del giocatore sembrano confermare l' accordo tra club con chiusura a breve.
Altrettanto ottimismo però non arriva dal lato Fiorentina che anzi smentisce l'operazione, come già fatto nei giorni scorsi. Tattica o verità lo vedremo più avanti. Per ora non sembra una priorità per i viola.
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