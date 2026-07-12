Pompignoli, prima donna col massimo dei voti a Coverciano: "Leale alla Fiorentina"

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Matilde Pompignoli, prima donna ad avere ottenuto il massimo dei voti al corso di Coverciano, è stata intervistata da Repubblica e ha raccontato le sue aspirazioni: "Non metto barriere, limiti, voglio fare il mio lavoro: il pallone per me è vita, passione, cultura. Bisogna aprire gli orizzonti. E le menti. Se resterò a Firenze? Sì. Sono ambiziosa, competitiva, ma leale. La Fiorentina ha creduto in me, il direttore Mazzoncini mi ha cresciuta e dato fiducia, ho un progetto con la Primavera femminile e mantengo la parola, sono corretta".

Poi?

"Poi voglio viaggiare, vedere metodi di altri allenatori, Fabregas e Kompany adesso sono i miei modelli, mi piacerebbe fare un tirocinio di un mese ora. Ho l’età giusta. Ora o mai più. Mai perdere tempo. E poi ho un sogno nel cassetto".