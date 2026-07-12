Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos ma non molla Dodo per la fascia

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Il Napoli è pronto ad accelerare per Exequiel Zeballos sulla fascia. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe definendo l'offerta da presentare al Boca Juniors per assicurarsi l'attaccante argentino, ormai fuori dal progetto tecnico e in scadenza di contratto a dicembre. La clausola rescissoria iniziale, pari a 20 milioni di dollari, non rappresenta più un riferimento: il Napoli punta infatti a chiudere l'operazione con una proposta da circa 9 milioni di euro. Con il giocatore l'intesa sarebbe già stata raggiunta sulla base di un contratto quadriennale da 1,3 milioni di euro a stagione. Zeballos, classe 2002, avrebbe inoltre rifiutato una ricca proposta del CSKA Mosca, dando priorità al trasferimento in Serie A.

Parallelamente il Napoli continua a lavorare anche per rinforzare la corsia destra. Tramontata la pista che portava ad Anan Khalaili, il primo nome resta quello di Dodô della Fiorentina. Il brasiliano, che non ha trovato l'accordo per il rinnovo con i viola, è seguito anche dal Nottingham Forest, ma il direttore sportivo Giovanni Manna si è già mosso per capire la fattibilità dell'operazione. Sul taccuino azzurro resta inoltre Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa che piace per età e prospettive di crescita.