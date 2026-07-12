Jimenez in, Dodo out? Si può rifare sotto l'Inter, ma il più concreto è il Nottingham
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Avanti un altro, e meno male che un tempo il weekend era di solito l'occasione per qualche ora di relax. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, è un altro mondo, un altro mercato per la Fiorentina che in 12 giorni ha chiuso il suo quarto colpo con l'arrivo di Alex Jimenez in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. Con lui Grosso si ritrova un jolly spendibile su tutta la fascia, in attesa di capire cosa ne sarà di Dodò.
A proposito del laterale brasiliano in uscita dalla Fiorentina, il quotidiano racconta come visti gli intoppi fisici che stanno frenando l’arrivo di Khalaili, oltre al Napoli potrebbe rifarsi viva l’Inter, anche se al momento i passi più concreti li ha mossi il Nottingham Forrest.
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