Paratici non si ferma, dopo Jimenez ecco Oso. Nazione: "Tutto fatto"

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La Fiorentina non si ferma sul mercato e mette a segno anche il colpo Alex Jimenez, già alle visite mediche ieri pomeriggio al Viola Park e pronto ad aggregarsi fin da subito al gruppo agli ordini di Fabio Grosso. Ma non è assolutamente finita qui per Paratici che si prepara ad accogliere anche Oso, al secolo Joaquin Martinez Gauna, difensore del Siviglia: il quotidiano scrive che il terzino spagnolo dovrebbe sbarcare a Firenze a breve visto che la Fiorentina ha già incassato il sì del calciatore.

Ha il doppio passaporto spagnolo ed argentino, è un terzino sinistro classe 2003 e andrà a firmare per le prossime cinque stagioni. Perché tutto diventi ufficiale manca solo che il Siviglia accetti la proposta economica viola da 12 milioni di euro, ma il club andaluso lo farà. E così la Fiorentina avrà un nuovo terzino sulla fascia sinistra.