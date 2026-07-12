FirenzeViola Via vai al Viola Park, i 60 saranno almeno dimezzati. Da Oso a Oulai, cosa accadrà in entrata

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"Se hai 60 giocatori sotto contratto o si vendono o devi costruire un altro centro sportivo". Era iniziata così l'estate della Fiorentina, con le parole del direttore sportivo Fabio Paratici in conferenza stampa che facevano prevedere il grande via vai che ci sarebbe stato al Viola Park in vista dell'inizio della stagione. Facendo un calcolo a cazzotto, con 4 acquisti nei primi 12 giorni di luglio e altrettante uscite ufficiali (ma almeno 4-5 sono in procinto di trasferimento), il compito di Fabio Grosso nelle convocazioni che verranno diramate oggi per l'inizio del ritiro nel centro sportivo di Bagno a Ripoli è tutt'altro che semplice. Anche perché ad oggi non risulta sia in costruzione un altro training center...

Nessuno è "al sicuro"

"Ogni giorno, in Africa, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del leone". Attualizzando al mondo Fiorentina questo detto reso celebre da un film di Aldo, GIovanni e Giacomo, ogni giocatore viola si sveglia e sa che dovrà correre più veloce per non essere ceduto. Perché nella lista che Paratici si è fatto in vista dell'estate, non c'è nessuno che sia intoccabile. Nessuno, neanche Fagioli o Kean. C'è dunque da aspettarsi di tutto in questa estate infuocata a Firenze, e lo dimostra l'inizio scoppiettante di calciomercato con quattro acquisti già messi a segno e un paio che sono in canna, leggasi in particolare Oso e Koleosho.

Cosa succederà in entrata?

Se da una parte il ds sta lavorando alle uscite, lo stesso sta facendo in entrata e la sensazione è che finora si sia solo all'antipasto di uno dei calciomercati che si prospettano più movimenti della storia della Fiorentina. Come detto, oltre a Viery, Dragusin, Atta e Jimenez, vanno già messi in conto almeno altri due acquisti di cui uno sarà con tutta probabilità Oso e l'altro Koleosho. La stessa trattativa per Oulai del Trabzonspor, ad oggi ben lontana dall'essere chiusa ma ancora assolutamente in piedi con la Fiorentina arrivata ad offrire oltre 20 milioni di euro, dimostra come Paratici sia a caccia di calciatori e non si fermerà fino a fine agosto.