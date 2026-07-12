Bologna su Brescianini: il centrocampista nel mirino dei rossoblù
FirenzeViola.it
Il Bologna guarda al mercato per rinforzare il centrocampo e tra i profili finiti nel radar della dirigenza rossoblù c'è anche Marco Brescianini. Il classe 2000, reduce da una stagione suddivisa tra Atalanta e Fiorentina, rappresenta una delle opzioni valutate dal club emiliano per aumentare qualità e profondità in mediana.
Oltre a Barron e Folorunsho, La Gazzetta dello Sport scrive che la società felsinea sta pensando proprio a Brescianini, centrocampista moderno in grado di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo e di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Al momento non risultano ancora trattative avanzate, ma l'interesse del Bologna è concreto e il nome del giocatore è presente nella lista degli obiettivi monitorati dal club.
Pubblicità
Rassegna stampa
FirenzeViolaUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliaridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Un mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Copertina
FirenzeViolaVia vai al Viola Park, i 60 saranno almeno dimezzati. Da Oso a Oulai, cosa accadrà in entrata
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com