Bologna su Brescianini: il centrocampista nel mirino dei rossoblù

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Il Bologna guarda al mercato per rinforzare il centrocampo e tra i profili finiti nel radar della dirigenza rossoblù c'è anche Marco Brescianini. Il classe 2000, reduce da una stagione suddivisa tra Atalanta e Fiorentina, rappresenta una delle opzioni valutate dal club emiliano per aumentare qualità e profondità in mediana.

Oltre a Barron e Folorunsho, La Gazzetta dello Sport scrive che la società felsinea sta pensando proprio a Brescianini, centrocampista moderno in grado di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo e di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Al momento non risultano ancora trattative avanzate, ma l'interesse del Bologna è concreto e il nome del giocatore è presente nella lista degli obiettivi monitorati dal club.