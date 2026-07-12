Oso ma anche Valdepenas: la Fiorentina lavora per la fascia sinistra
La Fiorentina ha ripreso i contatti col Siviglia per dare una svolta alla trattativa per Oso, laterale classe 2003 spagnolo. La clausola rescissoria da 20 milioni di euro non rappresenta più un problema, perché la richiesta è scesa a 15 milioni, sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio. La Fiorentina, che in un primo momento aveva formulato una proposta da 5 milioni, ha alzato l’offerta a 10. Le parti sono fiduciose di potersi trovare a metà strada. C’è la sensazione che a breve arriverà la fumata bianca per 12 milioni di euro.
L'arrivo di Oso però non escluderebbe quello di Victor Valdepenas. L’altro profilo caldo per la fascia sinistra arriva del Real Madrid, che ha già manifestato il suo gradimento ai viola: si può fare per 7-8 milioni con il 50% della rivendita ai Blancos.
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