Fiorentina, il giorno delle scelte: già 4 volti nuovi, attesa per Kean e tanti "bocciati"

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La Fiorentina stasera scioglierà le riserve sui convocati: appuntamento all'ora di cena per poi iniziare ufficialmente il ritiro. Fabio Grosso si è preso un po' di tempo per la lista per permettere alla dirigenza di sistemare alcune operazioni in entrata (vedi l'arrivo di Jimenez proprio oggi pomeriggio) e sfoltire contemporaneamente la rosa.

Giovani "rimandati" o addirittura ceduti definitivamente

A tal riguardo sembrano rimandati o addirittura bocciati tanti ragazzi sui quali la Fiorentina e i tifosi sembravano riporre tante speranze. Vedi Amatucci che dopo un paio di prestiti è stato ceduto a titolo definitivo e vedi Harder con il possibile addio alla volta di Basilea. Così come tanti ragazzi del 2005 e 2006 i quali, dopo un primo prestito, non sono ritenuti ancora pronti e rigirati ancora ad altri club in via temporanea per proseguire il percorso di crescita, vedi Caprini, Rubino e tanti altri compresi i vincitori dello scudetto Primavera. Pensare che molti dei giocatori che arriveranno sono dei 2005 che, evidentemente, hanno fatto un percorso con cui hanno fatto la giusta esperienza. Non è un giovane ma anche Fazzini è destinato ad andarsene, il Cagliari lo aspetta lunedì per le visite e quindi non ci sarà.

4 volti nuovi con formule "internazionali"

I volti nuovi, sorprese a parte cui ci ha ormai abituati Paratici, saranno 4: Viery, Dragusin, Atta e Jimenez. Rinforzi importanti ma tutti con lo stesso profilo: giovani, già esperti (a parte Viery che è alla sua prima esperienza lontano dal Gremio e dal Brasile) e con un ingaggio sostenibile dalla Fiorentina. Presi con formule, sia a titolo definitivo che in caso di riscatto come Jimenez, molto internazionali. Nel contratto inserite infatti percentuali di rivendita variabili, ossia che la Fiorentina ha il potere (o l'obbligo se come per Jimenez scattano un tot di presenze) di abbassare lasciando all'altra squadra solo il 10%. Un nuovo modo di lavorare insomma che la Fiorentina usava poco o comunque in maniera diversa (vedi il 50% sulla rivendita di Ndour a favore del Psg o in uscita le percentuali su Ghilardi e Favasuli).

Pochi esuberi

Tra i giocatori che rientrano dai prestiti in pochi saranno convocati e dunque si attendono esclusioni importanti. Si potranno allenare per conto proprio come ad esempio Barak, per fare un esempio, in attesa di capire il futuro. Gosens , per fare un altro esempio, è comunque passato al Viola Park in questi due giorni, potrà anche allenarsi in palestra, pur essendo fuori dal progetto. Agli esclusi verranno dati delle tabelle di lavoro personalizzate, come accaduto anche le scorse stagioni con giocatori inizialmente a parte pur convocati (anche per riportarli allo stesso livello) e poi magari riaggregati al gruppo.

Attesa per Kean

Oggi rientrerà Moise Kean e sosterrà le visite mediche. Il giocatore aveva chiuso la stagione senza giocare ma sembrava stare meglio, sarà fondamentale capire se ha risolto il problema della tibia. Anche per questo forse stanno passando i fatidici 15 giorni della clausola senza offerte di 62 milioni. In futuro si vedrà, Grosso ha già dichiarato che vuole parlarci. Nonostante la stima dovrà dimostrare di sentire il fuoco dentro come il suo allenatore ha detto di avere da quando fa questo lavoro.