Cosa succederà a Moise Kean. Non è un caso l'interesse per Arokodare

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Come sottolinea il Corriere Fiorentino, nel silenzio generale stanno per concludersi i 15 giorni per pagare la clausola da 62 milioni di euro di Moise Kean. L'attaccante oggi, dopo un’estate passata tra relax, allenamenti e musica, si presenterà al Viola Park e da domani inizierà ad allenarsi con i compagni. Grosso lo aspetta, e in cima alla sua agenda c’è proprio un colloquio diretto col centravanti. Vuole spiegargli le sue idee, ma soprattutto capire quali siano le motivazioni di un ragazzo che dopo una stagione piena di guai fisici si trova davanti all’ennesimo bivio. U

na cosa, è certa: né lui né la Fiorentina si vorrebbero separare ma ciò non significa che la partita sia chiusa. Anzi. Dipenderà dal mercato: servono 40 milioni (o giù di lì) per far sedere i viola, mentre Kean prenderebbe in considerazione soltanto squadre da Champions. Non sono un caso insomma le voci che volevano Paratici sulle tracce di Tolu Arokodare, centravanti classe 2000 del Wolverhampton, che buon venir buono anche in caso di addio di Piccoli.