Prove di formazione, Comuzzo dalla panchina: Fazzini e Gud dietro a Kean

vedi letture

Questa sera a Torino la Fiorentina concluderà il primo miniciclo di gare della stagione con l'ultima di queste 4 trasferte iniziali tra Conference League e campionato. All'Olimpico-Grande Torino i gigliati dovranno essere sul pezzo fin dall'inizio, scordarsi il primo tempo del Mapei contro il Polissya ed evitare le amnesie difensive del finale di gara di Cagliari. Poche rotazioni per Pioli che nell'undici iniziale dovrebbe affidarsi ai fedelissimi.

Tornano quindi dal primo minuto Ranieri e Pongracic in difesa con Pablo Marì e non Comuzzo al centro della retroguardia. In mediana Mandragora scalpita per un posto a fianco di Fagioli, partirà dalla panchina Nicolussi Caviglia, con Gosens e Dodo sulle corsie esterne. Davanti, dopo la squalifica in Conference League, tornerà Kean con Gudmundsson e Fazzini favoriti per supportarlo. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.